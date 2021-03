Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil will am Dienstag in einer Pressekonferenz die Beschlüsse des Corona-Gipfels vorstellen.

Michael Matthey via www.imago-images.de

Hannover. Ministerpräsident Stephan Weil stellt um 13 Uhr die Beschlüsse des Corona-Gipfels vor. Die Pressekonferenz im Livestream.

Am Montag kamen um 15.15 Uhr Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs zum Corona-Gipfel per Videoschalte zusammen. Bis nach Mitternacht dauerte der Marathon-Gipfel, an dessen Ende ein "Oster-Bluff" steht. Am Dienstag