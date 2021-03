Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Meppen. Weil er einen 30-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht haben soll, muss sich ein junger Mann aus Meppen einer psychologischen Untersuchung stellen.

Am späten Montagabend war die Polizei zu einem Einsatz in einer städtischen Unterkunft gefahren. Dort soll der 21-Jährige einen 30-Jährigen bedroht haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Beide leben in dem Haus in einer Art Wohngemeins