Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Oldenburg

Das Blaulicht eines Feuerwehrautos leuchtet an einem Einsatzort.

Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Oldenburg. Bei einem Brand in einer Wohnung nahe des Hauptbahnhofs Oldenburg ist am Dienstag ein 62 Jahre alter Mann ums Leben gekommen.

Die Ursache des Feuers war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach lebte der Mann alleine in der Wohnung. Wegen des Feuers und der Löscharbeiten kam es am Vormittag in Bahnhofsnähe vorübergehend zu Sperrungen. Die Polizei r