Blick in die Baumkrone eines Mischwaldes bestehend aus Buche und Fichte.

Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Hannover. Den Wäldern in Niedersachsen geht es in Folge des Klimawandels nach Angaben von Experten nicht gut - der Zustand aller Baumarten mit Ausnahme der Eichen hat sich in den vergangenen drei Jahren verschlechtert.

Vor allem in den Fichtenbeständen sind die Schäden durch Trockenheit und Schädlingsbefall enorm. Allerdings lassen sich die Schäden derzeit nicht seriös beziffern, wie eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums in Hannover sagte. Alle