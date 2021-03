Ernst August Prinz von Hannover.

Tobias Hase/dpa/Archivbild

Wels. In Österreich hat der Prozess gegen Welfenprinz Ernst August von Hannover begonnen.

Der 67-Jährige muss sich seit Dienstag vor dem Landgericht Wels verantworten. Er soll sich im vergangenen Sommer in seinem Jagdhaus mit Alkohol und Medikamenten in den Zustand der Unzurechnungsfähigkeit versetzt und in dieser Verfassung un