Das Blaulicht auf einem Polizeiauto.

Ganderkesee. Ein 22 Jahre alter Mann soll im Laufe einer Auseinandersetzung in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) auf seinen zwei Jahre jüngeren alten Bruder mehrmals mit einem Messer eingestochen haben.

Der 20-Jährige wurde notoperiert und schwebt in Lebensgefahr, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Der 22-jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen.Nach ersten Erkenntnissen war in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein Strei