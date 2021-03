In Westen gekleidete Polizisten.

Delmenhorst. Ein Ladendieb hat sich nach ersten Erkenntnissen in einem Supermarkt in Delmenhorst einschließen lassen und wollte später mit zahlreichen Zigarettenschachteln flüchten.

Dabei löste der 20-Jährige den Alarm aus und lief direkt in die Arme eines Mitarbeiters des Sicherheitsdienstes, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Ganze passierte am späten Samstagabend, der junge Mann ließ das Diebesgut im Wert von