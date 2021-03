VW legt Tarifangebot vor: IG Metall will weitere Warnstreiks

Das VW-Logo steht auf dem Gebäude der Hauptverwaltung der Volkswagen AG.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Auch in der vierten Runde wurde es nichts mit einem VW-Tarifabschluss 2021: Die IG Metall ruft die Belegschaft zu befristeten Ausständen auf. Das nun vorgelegte Angebot reicht der Gewerkschaft nicht - während das Unternehmen von „finanzieller Klarheit“ spricht.

Bei Volkswagen stehen auch nach der vierten Gesprächsrunde zum neuen Haustarif weitere Warnstreiks der IG Metall an. Die Gewerkschaft plant für Mittwoch entsprechende Aktionen am Stammsitz der leichten Nutzfahrzeuge in Hannover sowie im Wer