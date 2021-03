Eine Schüler führt einen Corona-Schnelltest durch.

Hannover. Flächendeckende Selbsttests an den Schulen sollen die Corona-Gefahr im Unterricht drastisch senken. Doch die Umsetzung in Niedersachsen läuft holprig an. Vor allem die Schulleiter üben Kritik.

Die Vorgaben der Landesregierung für die Corona-Selbsttests bei Schülern und Lehrern stoßen an Niedersachsens Schulen auf Widerstand. Schulleiter und Beschäftigte forderten, dass die Tests zu Hause statt in den Schulräumen stattfinden müsst