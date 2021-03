Großbrand in Syke hält Feuerwehren im Landkreis Diepholz in Atem

Im Syker Industriegebiet ist am Montag ein Großbrand in einer Halle ausgebrochen.

NWM-TV

Syke. Ein Großbrand in einem Industriegebiet in Syke (Landkreis Diepholz) hält seit dem späten Vormittag die Rettungskräfte in Atem. Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten.

