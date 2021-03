Der Vorsitzende des Landessportbundes, Reinhard Rawe, blickt in die Kamera des Fotografen.

Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover. Haben Sportlerinnen und Sportler in ihren Vereinen schon einmal Erfahrungen mit sexualisierten Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt gemacht? Zu diesem Thema hat am Montag auch in Niedersachsen die bislang größte deutsche Breitensport-Studie mit dem Namen „SicherImSport“ begonnen.

