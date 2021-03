Ein Wolf ist am Sonntag durch die Innenstadt von Lohne gelaufen (Symbolbild).

Julian Stratenschulte/dpa

Lohne. In Lohne im Landkreis Vechta ist am Sonntag am helllichten Tag ein Wolf durch die Innenstadt gelaufen. Der Vorfall heizt die Diskussion über die Gefährlichkeit der Tiere und die Sinnhaftigkeit ihres strengen Schutzes wieder an.

In einem Video, das auf dem Facebook-Profil eines Lohnunternehmens veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie das Tier schnell eine weitgehend leere Straße entlangläuft und dabei der filmenden Person recht nahekommt, offenbar ohne sie zu beach