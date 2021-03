Testwoche an Niedersachsens Schulen beginnt

Eine Schülerin hält während eines selbst durchgeführten Coronatests ihr Teströhrchen in den Händen.

Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Hannover. Für viele Schüler geht es am Montag erstmals wieder in den Präsenzunterricht. Hunderttausende Corona-Tests an den Schulen sollen dabei den Schutz vor Ansteckungen erhöhen.

Trotz steigender Infektionszahlen findet ab Montag an den meisten niedersächsischen Schulen wieder Präsenzunterricht statt. In allen Regionen, deren Corona-Wert unter 100 liegt, gilt dann das Wechselmodell, bei dem die Klassen in Gruppen ab