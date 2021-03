Busse in mehreren Städten fahren auch am Dienstag nicht

Eine Fahne von Verdi weht während einer Kundgebung.

Ina Fassbender/dpa/Symbolbild

Hannover. Mit zweitägigen Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr will die Gewerkschaft Verdi seit Montag ihren Forderungen in der laufenden Tarifrunde mit den privaten Arbeitgebern Nachdruck verleihen. In einigen Städten stehen daher Busse still.

In mehreren Städten Niedersachsens sind am Montag wegen Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi keine Busse gefahren und sollen es auch am Dienstag nicht. Nach Angaben eines Gewerkschaftssprechers legten mehr als 1300 Beschäftigte die Arbeit nie