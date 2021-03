Klimaaktivisten besetzen Eingänge von Coca-Cola in Lüneburg

Am Wasserhahn in einer Küche wird ein Trinkglas mit Leitungswasser befüllt.

Patrick Pleul/zb/dpa/Symbolbild

Lüneburg. Aus Protest gegen die Privatisierung von Wasser haben Klimaaktivisten von Extinction Rebellion am Montag die Eingänge zum Unternehmen Coca-Cola in Lüneburg besetzt.

Etwa 80 Teilnehmer protestierten nach Polizeiangaben am Internationalen Wassertag gegen den geplanten dritten Brunnen in der Region. „Wir bleiben hier so lange, bis unsere Forderung, die Pläne einzustellen, erfüllt ist“, sagte Jukka Kilgus