Am Wasserhahn in einer Küche wird ein Trinkglas mit Leitungswasser befüllt.

Patrick Pleul/zb/dpa/Symbolbild

Lüneburg. Aus Protest gegen die Privatisierung von Wasser rufen Klimaaktivisten von Extinction Rebellion für den heutigen Montag zu einer Demonstration in Lüneburg auf.

Am Internationalen Wassertag wollen etwa 100 Teilnehmer vor allem gegen den dritten Brunnen in der Region für die Firma Coca-Cola protestieren. „Wir wollen darauf aufmerksam machen, was in Lüneburg schief läuft“, sagt Jukka Kilgus von Exti