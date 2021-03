Ein Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzwagen der Feuerwehr.

Bad Zwischenahn. Bei einer Verpuffung in einem Stall im Landkreis Ammerland wurden Teile des Dachs abgedeckt und rund 20 Ferkel schwer verletzt.

Sie mussten laut Polizeiangaben eingeschläfert werden. Ursache für das Unglück am Sonntag in Bad Zwischenahn war ein Gasleck im Gebäude, in dem 60 Ferkel untergebracht waren. Etliche Tiere erlitten Brandwunden, ein Tierarzt kümmerte sich u