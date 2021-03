Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht.

Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Hannover. Niedersachsen wird zunehmend zu einer Hochinzidenzregion mit einer weiter steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen.

In 16 der 45 Landkreise und großen Städte lag die Zahl der Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen über 100, teilte das Gesundheitsministerin in Hannover am Mittwoch mit. Im Landesdurchschnitt stieg die Sieben-Tages-Inzide