Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht.

Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Hannover. In einem Drittel der 45 Kreise und großen Städte in Niedersachsen ist die für eine Notbremse der Corona-Lockerungen vereinbarte Sieben-Tages-Inzidenz auf über 100 angestiegen.

Die landesweite Inzidenz von Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen kletterte auf 96,7 nach 94,6 am Vortag, teilte das Gesundheitsministerium in Hannover am Montag mit. Die Zahl der Corona-Patienten in Kliniken stieg auf 908 u