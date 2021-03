Hannovers Genki Haraguchi freut sich mit Niklas Hult.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover. Eine Woche nach dem falsch positiven Coronatest bei dem japanischen Nationalspieler Genki Haraguchi hat der Fußball-Zweitligist Hannover 96 wieder mit dem Training begonnen.

Am Freitag wurden alle Spieler und das Trainerteam vorzeitig aus der Quarantäne entlassen, am Wochenende standen sie wieder auf dem Trainingsplatz. Für ein Urteil, „in welchem Zustand die Jungs endgültig sind, ist es noch zu früh“, sagte C