Ein Einsatzwagen der Feuerwehr trifft an der Unfallstelle ein.

Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Göttingen. Mitten in der Göttinger Altstadt bricht ein Feuer in einem Supermarkt aus. Die Flammen fressen sich auch in die angrenzenden Fachwerkhäuser. Es entsteht wohl ein Schaden in Millionenhöhe.

Beim Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in der Göttinger Altstadt ist am Freitagabend vermutlich ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Das Feuer war nach ersten Ermittlungen in einem Supermarkt im Erdgeschoss eines Fachwerkhauses ausg