Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Osnabrück. Ein betrunkener 19-Jähriger ist mit seinem Auto bei Osnabrück gegen einen Baum gekracht und hat sich dabei schwer verletzt.

Eine 16 Jahre alte Mitfahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen, eine weitere 16-Jährige wurde leicht verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der junge Fahrer hatte am Samstag in einer Kurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwi