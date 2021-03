Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt".

Wolfsburg. Ein 30-jähriger Autofahrer ist in Wolfsburg mit einem drei Wochen alten Wagen gegen eine Mauer geprallt und hat sich dabei leicht verletzt.

Die Bilanz: 30 000 Euro Schaden. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach war der Mann am frühen Samstag in der Wolfsburger Innenstadt in einer Kurve von der Straße abgekommen und mit hoher Gesc