Inzidenzwert in Niedersachsen bei 93,3

Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen ist in Niedersachsen weiter gestiegen.

Das Gesundheitsministerium gab am Samstag den Inzidenzwert mit 93,3 an. Insgesamt wurden den Angaben zufolge bis Samstag 9.00 Uhr 182 988 Fälle von Corona-Infektionen bestätigt und damit 1419 Fälle mehr als am Vortag. Den höchsten Inzidenz