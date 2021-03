Illegal entsorgte Autoreifen liegen in einem Waldstück an einer Bundesstraße in Oerrel.

Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Hannover. Abfallbetriebe melden in der Corona-Pandemie mehr „wilde Müllkippen“ in der Landschaft - doch ausgerechnet jetzt können Vereine und Nachbarschaften nicht zusammen den jährlichen Frühjahrsputz in ihren Kommunen angehen. Müll sammeln ist aber trotzdem möglich.

Den jährlichen Frühjahrsputz sollen Freiwillige in Niedersachsen coronabedingt dieses Jahr in Kleingruppen angehen. Unter dem Motto „Gemeinsam - aber jede*r für sich“ ruft etwa der Zweckverband Abfallwirtschaft der Region Hannover (aha) an