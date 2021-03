Corona-Schnelltests an Fähre: Reederei bereit für Urlauber

Corona-Schnelltests werden am Fähranleger der Reederei Norden-Frisia angeboten.

Sina Schuldt/dpa

Norden. Die Reederei Norden-Frisia hat die Hoffnung, Feriengäste zu Ostern auf die Inseln Juist und Norderney zu bringen, noch nicht aufgegeben. In Erwartung, dass Urlaube mit einer Teststrategie bald möglich sind, hat das Unternehmen am Fähranleger Vorkehrungen getroffen.

Die Reederei Norden-Frisia will für mögliche Urlauber gewappnet sein und hat dazu ein Zentrum für Corona-Schnelltests am Fähranleger in Norddeich eingerichtet. „Für den Fall, dass eine verpflichtende Test-Regelung kommt, sind wir vorbereite