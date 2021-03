SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil spricht im dpa-Interview.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB

Walsrode. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil will bei der Bundestagswahl im Herbst erneut als Direktkandidat in der Lüneburger Heide antreten - heute (12.00 Uhr) soll er dafür in einer Autokino-Veranstaltung von den Parteimitgliedern nominiert werden.

Rund 100 SPD-Mitglieder werden dazu in ihren Autos auf einer Wiese vor einem Hotel in Walsrode erwartet.Während die Aufstellung an sich klassisch in geheimer Wahl mit Stimmzettel stattfinden muss, soll über organisatorische Dinge per Blink