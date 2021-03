Stephan Weil, der Ministerpräsident von Niedersachsen.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. In Niedersachsen sollen Hausärzte nach Ostern mit Corona-Impfungen beginnen.

Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern in Berlin am Freitag an. „Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Niedersachsen werden ab dem 5. April in die Schutzimpfungen gegen eine Corona-