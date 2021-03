Mehrheit an Schulen nimmt Angebot für Selbsttests wahr

Ein Kind hält einen Corona-Selbsttest in der Hand.

Matthias Balk/dpa

Bremen. An Bremer Schulen und Kitas haben sich seit Montag zahlreiche Beschäftigte, Schülerinnen und Schüler selbst auf das Coronavirus getestet.

Das Angebot der kostenlosen Schnelltests in den Einrichtungen sei sehr gut angenommen worden, sagte die Sprecherin des Bildungsressorts, Annette Kemp, am Freitag. Demnach habe sich die Mehrheit der Beschäftigten an Kitas und Schulen sowie