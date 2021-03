Eine goldfarbene Justitia-Figur.

Britta Pedersen/ZB/dpa/Symbolbild

Frankfurt am Main. Im Prozess gegen einen mutmaßlichen Anhänger der Terrormiliz IS in Frankfurt ist am Freitag die Zeugenaussage der damaligen Ehefrau des Angeklagten fortgesetzt worden.

Die aus Lohne (Kreis Vechta) stammende Jennifer W. muss sich selber seit einiger Zeit in München vor Gericht verantworten, in beiden Prozessen geht es um den Tod eines kleinen jesidischen Mädchens.Der Mann soll das Mädchen als Bestrafung b