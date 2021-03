Niedersachsen hält an Öffnung der Schulen fest

Eine Lehrerin mit FFP2-Maske unterrichtet in einer ersten Klasse.

Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Hannover. Niedersachsens Schulen sollen trotz schnell steigender Infektionszahlen wie angekündigt weiter geöffnet werden.

Geplant ist, dass es ab Montag in allen Schulen und Jahrgängen wieder Wechselunterricht mit geteilten Klassen gibt - also abwechselnd zu Hause und im Klassenraum. „Es bleibt bei der Regelung, die wir in der Verordnung drinstehen haben. Das