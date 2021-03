Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht über eine Straße.

Celle. Eine Flasche Nagellackentferner und eine Zigarettenkippe haben bisherigen Erkenntnissen zufolge einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Celle verursacht - mit zwei Verletzten.

Der Bewohner der Wohnung, in der das Feuer ausbrach, gab an, die Flasche mit dem Nagellackentferner sei ihm heruntergefallen und zerbrochen. Vor Schreck habe er seine Zigarette in die Lache fallen lassen, woraufhin es eine Stichflamme gege