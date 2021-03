Land will ab Freitag wieder Astrazeneca-Impfstoff einsetzen

Ampullen mit dem Covid-19-Impfstoff von Astrazeneca.

Nicolas Armer/dpa/Archivbild

Hannover. Die vorsorglich gestoppten Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca sollen schon am Freitag wieder in Niedersachsen starten.

„So kann unsere Impfkampagne schnell wieder Fahrt aufnehmen. Wir werden im Laufe des morgigen Tages die Impftermine in den Impfzentren wieder hochfahren“, teilte Gesundheitsministerin Daniela Behrens am Donnerstagabend in Hannover mit. „Da