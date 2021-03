Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. In einer psychiatrischen Klinik in der Region Hannover hat es einen größeren Corona-Ausbruch gegeben.

Wie die Region am Donnerstag mitteilte, stellte das Gesundheitsamt in der Klinik in Sehnde 74 Corona-Fälle fest, darunter 18 beim Personal. Auch in einer Einrichtung der Lebenshilfe in Peine-Burgdorf wurden 65 Fälle registriert, 28 davon b