Das Fördergerüst des Ottiliae-Schachts in Clausthal-Zellerfeld.

Holger Hollemann/dpa

Clausthal-Zellerfeld. Ein in der vergangenen Woche aufgetretener Tagesbruch in Clausthal-Zellerfeld ist aufgrund eines Altbergbaus entstanden.

Wie das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) am Donnerstag in Hannover mitteilte, habe sich an der Stelle, an der der Schaden entstand, ein Jahrhunderte alter Schacht oder ein Abbau befunden. Aufzeichnungen dazu existieren de