BSG: Krankengeld wird auf Elterngeld Plus angerechnet

Euro-Münzen auf Euro-Banknoten.

Tobias Hase/dpa/Symbolbild

Kassel. Der Bezug von Krankengeld kann nach einer Entscheidung des Bundessozialgerichts die Höhe des Elterngelds Plus verringern.

Es werde in gleicher Weise darauf angerechnet wie auf das Basiselterngeld, teilte das Bundessozialgericht am Donnerstag in Kassel mit (Az. B 10 EG 3/20 R). Geklagt hatte eine Mutter aus der Region Lüneburg, die ab dem 5. Lebensmonat ihres