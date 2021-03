Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer (l) und Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke .

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der 57-Jährige habe sich „im häuslichen Umfeld mit COVID-19 infiziert“ und befinde sich in Quarantäne, teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Schmadtke werde die Niedersachsen daher am Samstag auch nicht zum Spiel bei Werder Br