Eine Statue der Justitia mit verbundenen Augen am Eingang eines Gerichts.

Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Großenkneten. Beim Versuch, einen Lastwagen-Anhänger mit Puten zu beladen, sind in Großenkneten (Kreis Oldenburg) am Donnerstag zahlreiche Tiere zu Tode gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Morgen, als ein 42 Jahre alter Fahrer das Fahrzeug wenden wollte. In dem Anhänger befanden sich bereits 220 Tiere auf der rechten Seite. Der Anhänger geriet in Schieflage und kippte n