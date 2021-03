Weil will Lockerungen im Handel an Schnelltests koppeln

Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen zum Corona-Kurs für Lockerungen im Handel gekoppelt an Schnelltests ausgesprochen.

„Ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Zeit auch zunehmend erleben werden, dass über Modelle ausprobiert wird, wie wir gesicherte Zonen schaffen können“, sagte Weil am Donnerstag in Hannover.So müsse geprüft werden, ob mit tagesaktu