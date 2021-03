Niedersachsen will an Tests gekoppelte Öffnungen prüfen

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Nach monatelangem Lockdown liegen die Nerven blank, viele Branchen drängen auf Lockerungen. Niedersachsen will diese nun gekoppelt an Schnelltests in Modellkommunen erproben. Ist der „Hannoversche Weg“ auch eine Blaupause für die Bund-Länder-Beratungen am Montag?

Dem wachsenden Druck von Kommunen, Handel und Gastronomie nach einer Öffnungsperspektive trotz anziehender Corona-Zahlen will Niedersachsen mit an Schnelltests gekoppelten Lockerungen begegnen. Nachdem Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) u