Polizei ermittelt nach Brand in Schule in Wilhelmshaven

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Wilhelmshaven. Nach dem Großbrand in einer Schule in Wilhelmshaven hat die Polizei Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

„Die Brandermittler sind am Einsatzort“, sagte ein Polizeisprecher in Wilhelmshaven am Donnerstag. Es werde nun untersucht, was zu dem Feuer am Mittwoch führte. Die Ursache sei noch unklar. Der Sprecher sagte, es sei von einem „beträchtlic