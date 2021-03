Viele Wolken am Himmel über Niedersachsen

Nur vereinzelt können sich die Sonnenstrahlen einen Weg durch die ansonsten dichte Wolkendecke bahnen.

Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Braunschweig. Wolkige Aussichten für Niedersachsen: Das Wetter am Donnerstag wird besonders im Süden des Landes stark bewölkt.

Verbreitet kommt es zu Regenschauern, im Harz und im Weserbergland fällt auch Schnee vom Himmel, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen mitteilte. Demnach könnte sich in den Bergen am Abend sogar eine leichte Schneed