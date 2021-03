Ein leerer Klassenraum.

Hannover. Wer in die Schule kommt, wird ärztlich untersucht. So schreibt es das Gesetz vor, doch in der Corona-Pandemie gelten neue Regeln. Die Gesundheitsämter sind in manchen Kommunen so gefordert, dass für Schuleingangsuntersuchungen keine Zeit ist.

Der Ausfall von Schuleingangsuntersuchungen in manchen Landkreisen sorgt beim Landeselternrat und bei der Gewerkschaft GEW für Kritik. „Wenn die verpflichtenden Schuleingangsuntersuchungen in den Gesundheitsämtern aufgrund der Überlastung n