Ein Roboterarm gießt bei einem Versuchsaufbau am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz Wasser in einen Becher.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Oldenburg. Unterstützung durch Roboter gibt es in der Pflegebranche bislang kaum. Ein Forscherteam aus Bremen und Niedersachsen will das ändern und sieht in Roboterarmen große Chancen.

Roboterarme könnten pflegebedürftige Menschen aus Sicht von Wissenschaftlern mehr Selbstständigkeit ermöglichen und Pflegende entlasten. Derzeit entwickeln Forscher aus Bremen, Oldenburg und Osnabrück gemeinsam mit der Johanniter-Unfall-Hil