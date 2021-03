Ein Teilnehmer eines Warnstreiks schwenkt eine Flagge der IG Metall.

Ulrich Perrey/dpa/Archivbild

Bremen. In der Metall- und Elektroindustrie in Niedersachsen gehen heute die Tarifgespräche zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern am Vormittag in die vierte Runde.

In Bremen beginnt am Nachmittag bereits die fünfte Runde für den IG-Metall-Bezirk Küste, der vom Norden Niedersachsens bis nach Mecklenburg-Vorpommern reicht.Die Gespräche waren zuletzt festgefahren. Die IG Metall verlangt ein Paket mit vi