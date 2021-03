Lackierbetrieb brennt in Hannover

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht.

Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Hannover. Eine Halle eines Sandstrahl- und Lackierbetriebs in Hannover ist am Mittwochabend in Brand geraten.

Der Lokführer einer vorbeifahrenden Bahn habe die Flammen und Feuerschein bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die unmittelbar angrenzende Bahnstrecke sei vorerst gesperrt worden. Die „Feuer- und Rauchentwicklu