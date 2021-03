Ein Bundespolizist bringt nach einem Einsatz bei einer Razzia eine Ramme zu einem Polizeifahrzeug.

Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa/Aktuell

Erfurt. Wegen mutmaßlicher Schleuseraktivitäten sind am Mittwochmorgen in mehreren Bundesländern Häuser durchsucht worden.

Im thüringischen Altenburg und Erfurt seien mehrere Menschen festgenommen worden, die Teil einer Schleuser-Organisation sein sollen, wie ein Pressesprecher der Bundespolizeidirektion in Halle am Morgen mitteilte. Neben Häusern in Altenburg