Ein Schild mit dem Firmennamen „Greensill Bank“ hängt am Eingang der Bremer Privatbank.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremen. Der Insolvenzverwalter der Greensill Bank AG hat nach Angaben der Wirtschaftskanzlei CMS Hasche Sigle die Arbeit aufgenommen.

„CMS arbeitet bereits mit Hochdruck an dem Verfahren und hat ein versiertes Restrukturierungsteam aufgestellt“, hieß es am Dienstag von der Kanzlei, deren Partner der bestellte Insolvenzverwalter Michael C. Frege ist.Eine Stellungnahme zur