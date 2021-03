Der Schriftzug „Niedersächsischer Landtag“ steht auf dem Rednerpult im niedersächsischen Landtag.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Der niedersächsische Landtag hat einen neuen bundesweit einheitlichen Glücksspielstaatsvertrag gebilligt, der künftig Glücksspiele im Internet erlaubt.

Während die Regierungsfraktionen von SPD und CDU am Dienstag für den Vertrag stimmten, enthielten sich Grüne und FDP. Der Vertrag tritt zum 1. Juli 2021 in Kraft. Mit dem Staatsvertrag wird das Glücksspielwesen in Deutschland grundsätzlich