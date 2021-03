Medizinischer Mundschutz liegt auf einem Tisch.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Hannover. Die Zahl der Corona-Patienten auf Niedersachsens Intensivstationen ist wieder gestiegen.

Am Dienstag lagen dort 233 an Covid-19 Erkrankte, am Vortag waren es noch 223. In den 119 Kliniken im Land stehen insgesamt knapp 2000 Intensivbetten für Erwachsene und rund 240 Intensivbetten für Kinder zur Verfügung. Bei den Erwachsenen